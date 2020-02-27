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Еще один иранский парламентарий заразился коронавирусом

Еще один иранский парламентарий заразился коронавирусом

Глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтаба Зульнур сообщил, что заразился коронавирусом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Да, тест на коронавирус оказался положительным у меня, беспокоиться не стоит, я помещен в карантин. Дай бог, наш народ одолеет коронавирус", - сказал депутат, видео его заявления было опубликовано в Telegram-канале телерадиокомпании IRIB.

Зульнур является депутатом от Кума – города и одноименной провинции, в который на данный момент наибольший показатель случаев заражений коронавирусом.

Другой иранский парламентарий Махмуд Садеки ранее сообщил, что заразился коронавирусом.

 

 


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БелТА


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