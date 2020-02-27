В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Список составлен в федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах. На случай 10-дневного карантина немцам рекомендовано иметь дома следующие запасы (из расчета на одного человека): 20 литров питьевой воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего), 2,5 килограмма консервированных овощей и орехов, 4 килограммов сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 килограмма молока и молочных продуктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 0,4 килограмма жиров и растительного масла. В приемлемом количестве - готовые продукты: сахар, мед, мука, бульонные кубики, сухое печение, шоколад.

Помимо этого, в обязательный домашний набор должны входить: запас медикаментов, свечи, газовая горелка, фонарь, батарейки, средство для дезинфекции.

Число заразившихся коронавирусом в Германии приблизилось к 30, сообщили в четверг немецкие СМИ.

По данным агентства dpa, со вторника в ФРГ зарегистрированы, в общей сложности, 9 новых больных, в том числе 4 человека в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, четыре – в Баден-Вюртемберге и один – в Рейнланд-Пфальце.