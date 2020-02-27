На участке дороги “Север-Юг” установлено 52 дорожных знака

Представители организации подрядчика транспортного коридора “Север-Юг” - китайской компании “Синохидро Корпорейшн” на днях установили 52 дорожных знака по двум направлениям дороги Ланджик-Гюмри.

Как передает «Арменпресс», на созванных фракцией “Процветающая Армения” парламентских слушаниях на тему “Актуальные проблемы дорожного движения и пути их решения” об этом, отвечая на вопросы присутствующих, сообщил начальник дорожной полиции Армении Егор Карапетян.

“На том участке, где должны были быть установлены дорожные знаки, на днях установили 52 знака. Кроме того, ежедневные наряды ДП, которые осуществляют службу, информируют ответственных об отсутствии дорожных знаков и случаях их повреждения” - сказал Карапетян.

Он заверил, что дорожная полиция два раза в год проводит весенние и осенние исследования не только на дорогах “Север-Юг”, но и на всех межгосударственных и республиканских автодорогах. Информация о недостатках полностью направляется компетентным органам для их устранения.