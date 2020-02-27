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СМИ: в Вене зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

СМИ: в Вене зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Вене. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг издание Kronen Zeitung.

По его данным, 72-летний мужчина помещен в карантин одной из больниц столицы Австрии.

25 февраля первые два случая заражения новым коронавирусом в Австрии были зафиксированы в федеральной земле Тироль у двоих граждан Италии. Пара приехала из итальянской области Ломбардия. Их поместили в карантин, состояние заразившихся оценивается как стабильное.

 

 


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