В Апелляционном суде началось рассмотрение апелляции прокуратуры по делу об убийстве Погоса Погосяна

В Апелляционном уголовном суде под председательством судьи Рубика Мхитаряна в составе судей Карена Марданяна и Армена Бекташяна началось рассмотрение апелляции прокуратуры по делу об убийстве Погоса Погосяна в кафе “Арагаст”. Как передает «Арменпресс», на заседании присутствует охранник второго президента Армении Роберта Кочаряна Агамал Арутюнян, известный как “Куку”. По этому делу он был приговорен к двум годам условного заключения по признакам неосторожного убийства.

В прокуратуре города Еревана было изучено постановление суда общей юрисдикции первой инстанции по уголовному делу об убийстве Погоса Погосяна в кафе “Арагаст» в ночь с 24 на 25 сентября 2001 г., заявление представителей Стивена Джона Ньютона, приложенные к нему документы.

В результате выяснилось, что по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 100 бывшего Уголовного кодекса Республики Армения, сотрудник Министерства национальной безопасности Агамал Арутюнян признан виновным в совершении неосторожного убийства по преступной халатности, предусмотренного статьей 103 Уголовного кодекса Республики Армения. Суд признал, что 25.09.2001 г. около 00:30 в туалете Ереванского кафе “Арагаст” между обвиняемым и находившимся в состоянии алкогольного опьянения П. Погосяном произошла драка, были нанесены взаимные удары, в ходе которых П. Погосян упал и ударился головой об плиточный полу туалета, в результате чего скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы. Суд по приговору от 21 февраля 2002г. подсудимого Агамала Арутюняна приговорил к 2 годам лишения свободы, одновременно назначенное наказание не применялось условно и был установлен испытательный срок на 1 год.

В связи с обращением, адресованным генеральному прокурору Армении со стороны представителей Стивена Джона Ньютона по вышеуказанному инциденту и с изучением заявления Ньютона было установлено, что заявление содержит существенные сведения об этом происшествии. О лишении Погосяна жизни не по неосторожности, а об умышленном убийстве группой лиц из хулиганских побуждений.

То есть, появились новые обстоятельства, которые могут доказать, что лицо, осужденное по делу, очевидно, совершило более тяжкое преступление, чем то, за что оно было осуждено - убийство при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, они явным образом свидетельствуют об участии и других лиц в совершении данного преступления.

Исходя из вышеизложенного, для пересмотра вынесенного по факту смерти Погосян судебного акта вследствие вновь открывшихся обстоятельств в прокуратуре Еревана возбуждено соответствующее производство и по поручению о проведении следствия оно направлено в отдел по расследованию тяжких преступлений СК Армении.

В ходе производства был совершен ряд действий, допрошены свидетели, которые подтвердили факт избиения Погоса Погосяна несколькими лицами. Также был допрошен Джон Стивен Ньютон, который дал показание, аналогичное вышеуказанным свидетельствам.

Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, результаты которой существенно отличаются от данных заключения, выданного ранее по уголовному делу.

Указанное обстоятельство, в сочетании с другими фактическими данными, приобретенными по уголовному делу, в том числе с показаниями о нанесении группой лиц ударов по голове Погоса Погосяна, допрошенных по делу, подтверждает, что группа лиц руками и ногами наносила удары по разным частям тела Погоса Погосяна, особенно по голове, и причинила ему тупую черепно-мозговую травму.

То есть, в результате возбужденного производства были получены новые обстоятельства, которые как сами по себе, так и вместе с выясненными до этого обстоятельствами доказывают, что группа лиц совершила более тяжкое преступление - убийство при отягчающих обстоятельствах.

Исходя из вышеизложенного, заместитель генпрокурора Республики Армении на основании вновь открывшихся обстоятельств представил в Апелляционный суд Республики Армении апелляцию о пересмотре и полной отмене приговора от 21 февраля 2002 г., направив дело в соответствующий нижестоящий суд на новое рассмотрение.