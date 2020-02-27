В Ереване в 2020 году число ДТП сократилось

По состоянию на 27 февраля 2020 года число дорожно-транспортных происшествий в Армении увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако в Ереване зафиксировано значительное снижение. Как передает «Арменпресс», на парламентских слушаниях на тему “Актуальные проблемы дорожного движения и пути их решения” об этом сообщил начальник дорожной полиции Армении Егор Карапетян.

"По сравнению с 2019 годом в республике на 34 дорожно-транспортных происшествия больше, число смертей меньше на 3 и на 59 больше раненых”, - сказал Карапетян.

“В Ереване по сравнению с тем же периодом прошлого года дорожно-транспортных происшествий на 37 меньше, на 2 меньше жертв и на 68 раненых. Второй месяц года еще не закончился, но в Ереване есть положительная тенденция”, - сказал он и отметил, что камерами оснащен только Ереван.

Карапетян напомнил, что в конце 2019 года посредством видеокамер контролируется 147 перекрестков Еревана и отдельные участки дорог.