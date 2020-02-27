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Эксперты правительства Китая планируют взять коронавирус под контроль к апрелю

Эксперты правительства Китая планируют взять коронавирус под контроль к апрелю

Китайские и иностранные эксперты считают, что ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 удастся взять под контроль к апрелю, заявил руководитель экспертной комиссии Госкомитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Он напомнил, что раньше специалисты прогнозировали, что пик распространения инфекции придется на середину или конец февраля. Резкий всплеск произошел в Ухане, столице Хубэя, но в других городах этого не произошло, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам эксперта, "после 15 февраля количество заболевших стало снижаться", и теперь есть уверенность, что эпидемия "будет в основном под контролем в апреле".

 


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БелТА


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