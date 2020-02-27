Трехлетняя малышка выздоравливает: в МЦ “Норк-Мараш” ждут второго иракского ребенка

3-летняя Арзанда из Ирака, прооперированная в медицинском центре “Норк-Мараш” в Ереване, очень быстро идет на поправку. Она уже переведена в больничную палату.

Как сообщили «Арменпресс» в МЦ, ребенок находится в центре внимания специалистов, ежедневно наблюдается положительная динамика выздоровления.

3-летняя Арзнда с пороком сердца была прооперирована 24 февраля. Операция, длившаяся 10 часов, прошла успешно. На следующий день ребенок уже самостоятельно дышал.

Благодаря лауреату премии “Аврора” 2019 г. Мирзе Динаи и его организации “Люфтбрюк Ирак” (Воздушный мост Ирака) и при содействии Фонда “Аврора” Арзнда несколько дней назад была перевезена в Ереван, в медицинский центр “Норк-Мараш”, чтобы получить здесь необходимую медпомощи.

Для переезда в Армению и получения необходимого лечения малышке и ее матери оказали большое содействие также и депутат НС Армении Рустам Бакоян, министр здравоохранения Арсен Торосян, посол Республики Армения в Ираке Грачья Поладян и медицинский центр “Норк-Мараш”.

В МЦ “Норк-Мараш” Арменпресс сообщили, что ждут второго ребенка из Ирака. У нее также врожденный порок сердца и большая проблема со здоровьем. В настоящее время в медицинском центре ведутся активные подготовительные работы. Ребенка привезут в Ереван в рамках той же инициативы.