В рамках проведения референдума по конституционным реформам в прокуратуре открыта горячая линия

Как уже сообщалось, по приказу генерального прокурора Армении в Генеральной прокуратуре для регистрации, изучения сообщений граждан о возможных правонарушениях в ходе подготовки и проведения референдума по конституционным изменениям 5 апреля 2020 г., повышения эффективности прокурорского надзора за соблюдением дальнейших уголовно-процессуальных процедур и координации деятельности прокуратуры в этой сфере в прокуратуре создана рабочая группа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

Для повышения эффективности этих работ, разнообразия источников информации о правонарушениях, обеспечения непосредственного общения с общественностью в этих рамках, а также оперативного реагирования на актуальные проблемы, поднятые субъектами, вовлеченными в процесс референдума, с 27 февраля в Генеральной прокуратуре Армении стала действовать горячая линия по номеру 51 15 89. Она будет доступна до дня референдум во все рабочие дни с 09:00 до 18:00, в день референдума - круглосуточно.