В Пекине заявили, что источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса не обязательно был в Китае, несмотря на то, что вспышка заболевания впервые зафиксирована на территории КНР. Как передает Арменпресс, об этом в четверг на пресс-конференции заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Когда мы делаем прогнозы и строим догадки относительно эпидемии, в первую очередь мы принимаем во внимание Китай и не рассматриваем другие страны. Сейчас и за рубежом возникли ситуации [распространения коронавируса]", - сказал он. "Вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако не обязательно, что она зародилась в Китае", - указал Чжун Наньшань.

Он также отметил, что "источник коронавируса нового типа по-прежнему остается неясным". "Как именно появился новый коронавирус до сих пор непонятно. Мы не знаем, существовал ли он раньше.

Как ранее заявили власти Китая, "первоисточник коронавируса пока не установлен, однако существует вероятность, что его главными разносчиками являются летучие мыши, а косвенными - панголины".