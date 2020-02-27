Дель Пьеро находился в Ереване с целью получения транзитной визы: он отправился в Москву

Чемпион мира по футболу Алессандро Дель Пьеро находился в Армении с целью получения транзитной визы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Федерации футбола Армении Айк Карапетян, добавив, что он уже выехал из Армении.

Известный спортивный комментатор Нобель Арустамян на своей странице в Instagram опубликовал фотографию Алессандро Дель Пьеро. Из комментариев к фотографии было ясно, что Дель Пьеро отправился из Еревана в Москву.

Ранее стало известно, что легендарный итальянский футболист, чемпион мира Алессандро Дель Пьеро находится в Ереване. На своей странице в Instagram в разделе “Story” Дель Пьеро опубликовал видео с видом на Ереван, на котором видна и гора Арарат. Оно сопровождалось надписью “Доброе утро, Ереван”.