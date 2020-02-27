В китайском городе будут поощрять сообщивших о симптомах коронавируса

Жители города Цяньцзян в китайской провинции Хубэй, которые добровольно сообщат о наличии у них симптомов коронавируса, смогут получить от 1 тысячи до 10 тысяч юаней в зависимости от того, подтвердится заболевание или нет. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении местного правительства, распространенном в китайских СМИ.

Уточняется, что программа будет действовать с 27 февраля по 2 марта.

Вознаграждение в 1 тысячу юаней (около 142 долларов) могут получить жители города, добровольно обратившиеся в медучреждения с повышенной температурой, у которых с первого раза не удастся четко определить наличие других симптомов коронавируса.

Две тысячи юаней (около 284 долларов) получат те, кто обратится с симптомами коронавируса в медучреждения и попадет в список пациентов с подозрением на заражение.

Награда в 10 тысяч юаней (около 1,4 тысячи долларов) полагается тем, кто добровольно обратится за помощью, и по результатам исследований у него подтвердится заражение коронавирусом.