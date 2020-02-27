Ваагн Вермишян освобожден от должности председателя Комитета по градостроительству
Решением правительства Армении Ваагн Вермишян освобожден от должности председателя Комитета по градостроительству. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.
Ваагн Вермишян арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Вермишян, руководивший Комитетом по градостроительству около года, на имя своего друга основал компанию, осуществляющую проектные работы и направлял к нему застройщиков, чтобы совершать сделки именно с этой компанией. По словам правоохранителей, Вермишян по договоренности, достигнутой с лицами, осуществляющими строительные работы, или представителями компаний-застройщиков, предпринимал в их пользу действия, способствующие скорейшему принятию и предоставлению желаемых решений. За это Вермишян лично или через своего друга получил взятку в размере 1-2,5 млн драмов и товаров этой стоимости.
Кроме того, председатель Комитета по градостроительству Армении на встрече в октябре прошлого года в своем кабинете договорился о представлении владельцу нескольких строительных компаний звания “Заслуженного строителя Армении”, получив в качестве взятки 5 000 долларов и стройматериалы на сумму около 2 млн 300 тысяч драмов.
По уголовному делу Ваагна Вермишяна о получении взятки обвинение предъявлено еще 6 лицам. На основании решения суда в отношении троих из них была применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
По тому же уголовному делу проходит и бывший начальник следственного управления Еревана Джон Фархоян, в отношении которого суд применил альтернативную меру пресечения - залог.
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