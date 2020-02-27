Решением правительства Армении Ваагн Вермишян освобожден от должности председателя Комитета по градостроительству. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства.

Ваагн Вермишян арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Вермишян, руководивший Комитетом по градостроительству около года, на имя своего друга основал компанию, осуществляющую проектные работы и направлял к нему застройщиков, чтобы совершать сделки именно с этой компанией. По словам правоохранителей, Вермишян по договоренности, достигнутой с лицами, осуществляющими строительные работы, или представителями компаний-застройщиков, предпринимал в их пользу действия, способствующие скорейшему принятию и предоставлению желаемых решений. За это Вермишян лично или через своего друга получил взятку в размере 1-2,5 млн драмов и товаров этой стоимости.

Кроме того, председатель Комитета по градостроительству Армении на встрече в октябре прошлого года в своем кабинете договорился о представлении владельцу нескольких строительных компаний звания “Заслуженного строителя Армении”, получив в качестве взятки 5 000 долларов и стройматериалы на сумму около 2 млн 300 тысяч драмов.

По уголовному делу Ваагна Вермишяна о получении взятки обвинение предъявлено еще 6 лицам. На основании решения суда в отношении троих из них была применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

По тому же уголовному делу проходит и бывший начальник следственного управления Еревана Джон Фархоян, в отношении которого суд применил альтернативную меру пресечения - залог.