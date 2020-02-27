За последние 3 месяца без взимания пошлины паспорта гражданина Армении выданы 205 сирийским армянам

Правительство Министерству иностранных дел выделило из резервного фонда 12 275 млн драмов на выплату госпошлины за паспорта, выданные нашим соотечественникам из Сирии.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию, по решению правительства, от уплаты государственной пошлины за выдачу или обмен действительного паспорта гражданина Армении в иностранных государствах освобождаются те иностранные граждане или граждане Армении, для которых в иностранном государстве постоянного проживания создалась чрезвычайная ситуация, которая угрожает жизни или здоровью граждан.

Согласно 2-му пункту решения, Министерство иностранных дел Республики Армения в течение месяца в конце каждого квартала должно в установленном порядке представлять правительству предложение о выделении Министерству иностранных дел суммы с целью выплаты в государственный бюджет вместо сумм госпошлины, предусмотренных государственным бюджетом Армении.

В течение 4-го квартала 2019 года в иностранных государствах было выдано 205 действительных паспортов, однако госпошлина с них не взималась. При этом эти паспорта были выданы посольством Республики Армения в Дамаске (60 ) и Генеральным консульством Республики Армения в Алеппо (145) гражданам Республики Армения и иностранным гражданам армянской национальности, которые получили гражданство Республики Армения и впервые обратились для получения паспорта Республики Армения.