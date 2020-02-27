К 140-летию Мартироса Сарьяна  отреставрирована картина “Собаки Константинополя”

В связи со 140-летним юбилеем Мартироса Сарьяна, который отмечается 28 февраля, полностью реставрирована картина художника “Собаки Константинополя”, которая была повреждена еще при жизни Сарьяна.

Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» сообщила директор Дома-музея Мартироса Сарьяна Рузан Сарьян.

“Реставрация этой картины - большой подарок Сарьяну. Картина была повреждена в мастерской Сарьяна, когда лопнула труба системы отопления, и кипяток залил ряд полотен. При поддержке спонсоров нам удалось отреставрировать картину. В настоящий день рождения Сарьяна, 29 февраля, который бывает раз в четыре года, мы представим картину любителям искусства”, - подчеркнула Рузан Сарьян.

Она сообщила, что, согласно традиции, 28 февраля в сквере имени художника, у памятника Сарьяну будут возложены цветы, посетят могилу Сарьяна.

“В тот же день в библиотеке им. Аветика Исаакяна состоится презентация сборника “Воспоминания о Сарьяне”. О Сарьяне писали Тигран Мансурян, Роберт Элибекян, Авик Исаакян и другие. Слава Богу, многие из них с нами и они будут присутствовать на презентации книги”, - сказала директор Дома-музея.

Говоря о величии Мартироса Сарьяна, директор Дома-музея художника сказала, что каждый раз, когда они принимают делегации из разных стран, еще раз убеждаются, что Сарьян - величайший художник нашей Родины.

“Недавно у нас были гости из Национального собрания Молдовы. Они обошли Дом-музей, рассмотрели картины. Сначала они были довольно холодны, потом их холод растаял, и уходили они уже в приподнятом настроении. По-моему, причина в положительной энергетике полотен Сарьяна, которая исходит от них и не оставляет посетителей безразличными”, - отметила Рузан Сарьян.

Рузан Сарьян напомнила, что Мартирос Сарьян работал в разных стилях и в разных сферах: живопись, искусство книгопечатания, театр и т. д.

Дом-музей Сарьяна и Национальная галерея Армении к 20-му марта совместно готовят замечательную выставку, на которой будут представлены эскизы сарьяновского оформления оперы “Алмаст” Александра Спендиаряна.

Анжела Амбарцумян