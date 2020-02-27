Книга о Геворке Вартаняне откроет серию к 100-летию отечественной внешней разведки

Книга о разведчике-нелегале Геворке Вартаняне, сорвавшем планы покушения диверсантов абвера на Сталина, Рузвельта и Черчилля во время Тегеранской конференции 1943 года, представленная на пресс-конференции в ТАСС, откроет серию книг к 100-летию отечественной внешней разведки, передает Арменпресс.

Автор книги "Агент, переигравший абвер", житель Ростова-на-Дону Хачик Хутлубян рассказал, что написать книгу ему предложил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов. "Позвонил и предложил написать роман о герое-разведчике Геворке Вартаняне. Его дедушка переселился в Ростов из Ирана. Геворк Андреевич сам родился в Ростове и последние годы своей жизни часто приезжал в Ростов, - рассказал автор. - Я его знал, еще работая в газете. Меня всегда поражала его немного не наша галантность, доступность, простота в общении, ум, интеллект, и я с удовольствием согласился".