СМИ: производство защитных масок в Китае превысило 76 млн штук в сутки
Объем ежедневно производимых в КНР медицинских и прочих защитных масок достиг 76 млн штук, на 4,5% превысив официальный показатель совокупной производственной мощности по стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая со ссылкой на Госкомитет по делам развития и реформ.
По его данным, примерно 39% от указанного количества - хирургические и прочие медицинские маски. За последние три недели выпуск такой продукции увеличился в 7,8 раза.
Как прокомментировали власти, в целом компании КНР смогли устранить нехватку таких товаров на внутреннем рынке. Помимо бесплатных масок, предоставляемых отдельным группам граждан, были обеспечены бесперебойные поставки этой продукции по приемлемым ценам для всего населения.
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