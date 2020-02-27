СМИ: производство защитных масок в Китае превысило 76 млн штук в сутки

Объем ежедневно производимых в КНР медицинских и прочих защитных масок достиг 76 млн штук, на 4,5% превысив официальный показатель совокупной производственной мощности по стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая со ссылкой на Госкомитет по делам развития и реформ.

По его данным, примерно 39% от указанного количества - хирургические и прочие медицинские маски. За последние три недели выпуск такой продукции увеличился в 7,8 раза.

Как прокомментировали власти, в целом компании КНР смогли устранить нехватку таких товаров на внутреннем рынке. Помимо бесплатных масок, предоставляемых отдельным группам граждан, были обеспечены бесперебойные поставки этой продукции по приемлемым ценам для всего населения.