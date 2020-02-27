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Давид Тоноян и Станислав Зась обсудили вопросы международной и региональной безопасности

Давид Тоноян и Станислав Зась обсудили вопросы международной и региональной безопасности

Министр обороны Армении Давид Тоноян 27 февраля встретился с находящимся в Армении с рабочим визитом генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Министр обороны Армении поздравил Станислава Зася в связи с назначением на пост генерального секретаря ОДКБ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, а также процесс дальнейшего развития военной составляющей ОДКБ.

Особое внимание было уделено развитию системы кризисного реагирования ОДКБ, повышению потенциала Коллективных сил оперативного реагирования и миротворческих сил ОДКБ, совершенствованию системы представителей Вооруженных сил Организации, мероприятиям по совместной боевой подготовке, а также реализации совместных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Отечественной войны.


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