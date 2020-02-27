Повода для паники нет - премьер Грузии

Нет оснований для паники в связи с коронавирусом, Минздрав и другие соответствующие ведомства координировано контролируют ситуацию. Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства.

Вечером 26 февраля в Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Пациент - 50-летний гражданин Грузии, который приехал из Ирана. Мужчина попал в Грузию через Азербайджан.

Как отметил Гахария, все жители страны должны следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

"Активно продолжает работать координационный совет, который был создан 28 января, и в результате активной работы этого совета был зафиксирован первый случай (коронавируса) на границе так, что у него (у зараженного – ред.) фактически не было возможности контактировать ни с одним нашим гражданином. Это был первый случай, который был зафиксирован именно на границе, за что я хочу поблагодарить как сотрудников Минздрава, так и таможенников и сотрудников пограничной службы", - заявил Гахария.

Таможенники, контактировавшие с зараженным гражданином, отправлены в карантин. В карантине в Азербайджане оказались и спутники заболевшего. Еще один спутник гражданина Грузии лежит в инфекционной больнице под наблюдением. Заражения коронавирусом у него не выявлено.



