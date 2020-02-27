Лидеры текстильного производства участвуют в выставке “CPM 2020-Collection Premiere Moscow”

В столице России Москве 24 февраля стартовала четырехдневная выставка “CPM 2020-Collection Premiere”, в которой принимают участие 15 ведущих армянских компаний. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Выставка считается одним из ключевых мероприятий в сфере, организуемых в России и Восточной Европе в течение года. Участвующие в ней 30 компаний из разных стран демонстрируют более 1700 коллекций и ищут грани сотрудничества с партнерами по рынкам потребления. Ожидается, что выставку посетят более 22 000 специалистов.

Председатель общественной организации “Армянская ассоциация маркетинга”, координирующей участие армянской делегации на выставке, Арам Навасардян, обозначив ожидания участия в выставке, отметил: “Мы очень рады видеть на этом важнейшем мероприятии сферы представителей армянской делегации, которые своей самобытной продукцией на этом ключевом рынке региона занимают особое место. Мы ожидаем, что участвующие компании расширят сотрудничество с традиционными партнерами, а также создадут и новые связи с партнерами по целевым рынкам”.

В армянском павильоне выставки побывал чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян.

Участие армянских компаний в выставке осуществляется в рамках “Программы государственного содействия реализации мероприятий по стратегии промышленной политики, направленной на экспорт Республики Армения на 2019 год”. В результате конкурса, объявленного Министерством экономики Республики Армения, осуществление программы обеспечивает ОО “Армянская ассоциация маркетинга”.