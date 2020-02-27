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Первопрестольный Святой Эчмиадзин объявляет Всеармянский сбор пожертвований для кафедрального собора

Первопрестольный Святой Эчмиадзин объявляет Всеармянский сбор пожертвований для кафедрального собора

Первопрестольный Святой Эчмиадзин объявляет Всеармянский сбор пожертвований для капитального ремонта и реконструкции кафедрального собора.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице Первопрестольного Святого Эчмиадзина в социальной сети Facebook.

Работы по срочному укреплению и капитальному ремонту кафедрального собора Святого Эчмиадзина начались в 2017 году, чтобы уберечь храм от опасности разрушения. В последний раз укрепление кафедрального собора проводилось в 1950 - 60 х годах и носило частичный характер.

“В плане сохранения и укрепления храма это величайший капитальный ремонт за последние столетия, который требует непосредственного участия всех сынов нашего народа, проживающих во всех уголках мира. По этому поводу 23 июня 2019 года  в день праздника Святого Эчмиадзина Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй всему армянству направил священный кондак с призывом Св. Григория Просветителя “Построим Святой алтарь света”. Для координации средств, пожертвованных на ремонт кафедрального собора, создана почетная комиссия и исполнительный орган попечителей. Была утверждена также и рабочая группа, под руководством предстоятеля Западной армянской епархии США, Его Преосвященства архиепископа  Овнана Тертеряна. В различных епархиях и общинах диаспоры сформированы местные комиссии”, - говорится в сообщении Святого Эчмиадзина.

Отмечается, что святыня всего армянства, кафедральный собор Святого Эчмиадзина, сегодня нуждается в помощи каждого своего сына, для продолжения своей вечной миссии в жизни нашего народа.

Дополнительные сведения о пожертвованиях, ремонте храма размещены на сайте www.cathedral.am.


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