В прошлом году в прокуратуру поступило 11 862 заявления-жалоб, возбуждено 55 уголовных дел

В прокуратуре в 2019 году число приемов граждан по сравнению с прошлым годом увеличилось на 229. Из 11 862 заявлений-жалоб, полученных от граждан, 889 были удовлетворены, возбуждено 55 уголовных дел, 3 966 заявителям были даны разъяснения.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал советник генерального прокурора Армении Артур Багдасарян, добавив, что в 2018 году 695 из 11 198 заявлений-жалоб были удовлетворены, было возбуждено 84 уголовных дела.

“В 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество обращений граждан в прокуратуру Армении, а также приемов, организованных прокурорами для граждан. Прокурорами были организованы 2 992 приема граждан. Для сравнения отмечу, что количество приемов, организованных в 2018 году, было 2 763”, - сказал советник генпрокурора.

Начальниками управлений Генеральной прокуратуры, их заместителями, прокурорами было организовано 378 приемов, в отделе приема граждан прокуратуры Армении и рассмотрения заявлений - 112 приемов.

“Другая часть приемов была организована в прокуратурах Центральной военной прокуратуры, прокуратур гарнизонов, а также в прокуратурах областей и административных районов города города Еревана. В прокуратурах областей было организовано 1 252 приема, в административных районах Еревана - 650”, - подчеркнул Багдасарян.

Советник генпрокурора Армении представил несколько случаев, на основании которых были возбуждены уголовные дела или уже возбужденные уголовные дела получили иной ход

“В феврале 2019 г. гражданка обратилась к генеральному прокурору Армении с подозрением, что ее муж скончался в одном из медучреждений в результате неправильной диагностики и неправильного лечения. По этим следам в прокуратуре были получены и изучены подготовленные по данному факту материалы и законность принятого на их основании органом дознания решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В результате, на основании заключения судебно-медицинской экспертизы о смерти указанного лица, генпрокурор отменил указанное решение следователя и возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 130 Уголовного кодекса Армении, по которому начато предварительное следствие. В другом случае гражданин, который проходил в качестве потерпевшего по уголовному делу о мошенничестве в связи с куплей-продажей автомобиля, возбужденному в августе 2019 года, подал жалобу, согласно которой орган предварительного следствия принял решение о прекращении производства по уголовному делу, о чем он не знал, и сообщил некоторые сведения, представляющие интерес для следствия. На основании этого предварительное следствие было продолжено”, - заключил Багдасарян.

Прием граждан в прокуратуре, как правило, осуществляется на основании заявления гражданина. Прием осуществляется прокурором или должностным лицом аппарата прокуратуры Республики Армения, на которое направлено заявление. По желанию заявителя или приглашенного лица в приеме может участвовать его адвокат или законный представитель. В случае отсутствия прокурора или должностного лица, осуществляющего прием, прием переносится на другой рабочий день, о чем заранее уведомляется записанный на прием заявитель или приглашенное лицо. Прокурор или должностное лицо могут не осуществлять прием заявителя, которому неоднократно давались разъяснения в письменной или устной форме (не реже одного раза во время приема). В этом случае заявителю дается мотивированный письменный ответ. Исходя из актуальности поднятого заявителем вопроса, его прием может быть организован незамедлительно, без соответствующего заявления и очередности, в случаях, предусмотренных настоящим порядком, также по предварительному согласованию с осуществляющим прием прокурором или должностным лицом.