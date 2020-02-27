Иранские СМИ заявили о победе консерваторов на выборах в Меджлис

Иранские газеты, проанализировав предварительные результаты выборов в Меджлис (парламент) страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявили о безоговорочной победе консервативного крыла в политической системе страны.

Противники правительства президента Хасана Роухани забирают большинство голосов в Меджлисе, пишет в среду деловая газета Al Eqtisadiah. Отмечается, что, согласно предварительным результатам, все 30 депутатских мест в Тегеране получили кандидаты от консервативного лагеря, лидером которого в столице стал Мохаммад Багер Галибаф, набравший 1,2 млн голосов.

Выборы в Меджлис прошли в Иране 21 февраля. Имена кандидатов, прошедших в парламент, объявлялись на протяжении нескольких дней после дня голосования отдельно для каждой из провинций. Эти результаты должны быть теперь официально утверждены Советом стражей конституции. Кроме того, в 11 округах ни один из претендентов не набрал необходимые 20%, поэтому на этих участках пройдет второй тур 17 апреля.