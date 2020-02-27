Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.

"Работа над вакциной идет хорошо. Я говорил с врачами: мы можем разработать относительно быстро вакцину на будущее", - сказал он.

При этом Трамп выразил мнение, что коронавируса может и не распространиться в США.

В свою очередь, глава Национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сообщил, что США начнут испытание вакцины от нового коронавируса примерно через два месяца. Он добавил, что применять ее для лечения пациентов могут начать через год.