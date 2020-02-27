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Председатель ГКЗЭК Гегам Геворкян выехал в Москву

Председатель ГКЗЭК Гегам Геворкян выехал в Москву

Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворкян выехал в Москву для участия в очередном совещании на уровне руководителей конкурентных органов государств-членов Евразийского экономического союза и членов коллегии (министров) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии. Об этом «Арменпресс» сообщили в ГКЗЭК Армении.

В ходе совещания будут обсуждены вопросы правоприменительного опыта Евразийской экономической комиссии по предотвращению нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках, проекта годового отчета о ситуации с конкуренцией на трансграничных рынках, отмены роуминга на территории ЕАЭС, хода подготовки проекта дорожной карты развития биржевой торговли, развития конкуренции на рынке жизненно важных лекарственных средств и другие вопросы.


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