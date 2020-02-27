Почти 30 смертей от коронавируса зафиксировано в Китае за сутки

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 29 смертей от коронавируса COVID-19 и 433 новых заболевших, общее число жертв коронавируса составило 2744 человек, заразившихся - 78497. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй за сутки скончались 26 человек, по одному - в Пекине, провинциях Хэйлунцзян и Хэнань. С декабря прошлого года от коронавируса в Хубэе скончался 2641 человек, заболели 65,596 тысяч. По состоянию на четверг 23,2 тысячи пациентов вылечились и выписаны из больниц.

Всего в медучреждениях страны в настоящее время проходят курс лечения более 43 тысяч человек, состояние более 8 тысяч больных оценивается как тяжелое. В то же время почти 32,5 тысячи человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Накануне Госкомитет здравоохранения КНР сообщил о 52 умерших от коронавируса и 406 новых заболевших.