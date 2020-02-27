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Арсен Торосян с грузинским коллегой обсудили ситуацию, обусловленную коронавирусом

Арсен Торосян с грузинским коллегой обсудили ситуацию, обусловленную коронавирусом

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян обсудил с министром здравоохранения Грузии Екатериной Тикарадзе ситуацию в Грузии, обусловленную коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр Арсен Торосян.

“По заверению Екатерины Тикарадзе, 4 человека, контактировавших с пациентом с диагностированным коронавирусом, были обследованы, и у них не выявлена инфекция. Они останутся в изоляции в течение 14 дней”, - отметил Арсен Торосян.

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа Covid-2019. Об этом заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. Инфицированный - 50-летний гражданин Грузии, который накануне прибыл в Грузию из Ирана через Азербайджан. Он сразу же был доставлен в инфекционную больницу Тбилиси.


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БелТА


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