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Председатель ЦБ примет участие в конференции, организуемой банком Нидерландов

Председатель ЦБ примет участие в конференции, организуемой банком Нидерландов

Председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян выехал в Амстердам, где примет участие в конференции высокого уровня по возможностям развития финансовых систем и существующим вызовам, организуемой банком Нидерландов. В ней примут участие руководители центральных/национальных банков стран-членов голландско-бельгийской подгруппы МВФ/ВБ, а также представители международных финансовых организаций и академических кругов.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ЦБ Армении, в ходе конференции будут обсуждены вопросы, касающиеся влияния трансформации энергии на экономику и финансовую систему, вызовов и создаваемых возможностей.

В ходе визита Артур Джавадян проведет ряд двусторонних встреч с руководителями структур-партнеров и других финансовых организаций.


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