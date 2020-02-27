Саудовская Аравия приостанавливает въезд в страну паломников на фоне коронавируса

Саудовская Аравия ввела ряд мер для предотвращения распространения коронавируса нового типа на своей территории. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил МИД королевства.

В частности, правительство распорядилось приостановить въезд в страну лиц с целью совершения умры - малого хаджа, который мусульмане осуществляют в любое время за исключением месяца большого хаджа.

Кроме того, временно под запретом оказалось посещение королевства туристами из государств, на территории которых "зафиксирована вспышка коронавируса, в соответствии с критериями компетентных органов здравоохранения" Саудовской Аравии.