Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

Саудовская Аравия приостанавливает въезд в страну паломников на фоне коронавируса

Саудовская Аравия приостанавливает въезд в страну паломников на фоне коронавируса

Саудовская Аравия ввела ряд мер для предотвращения распространения коронавируса нового типа на своей территории. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил МИД королевства.

В частности, правительство распорядилось приостановить въезд в страну лиц с целью совершения умры - малого хаджа, который мусульмане осуществляют в любое время за исключением месяца большого хаджа.

Кроме того, временно под запретом оказалось посещение королевства туристами из государств, на территории которых "зафиксирована вспышка коронавируса, в соответствии с критериями компетентных органов здравоохранения" Саудовской Аравии.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации