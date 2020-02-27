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Мануэл Петросян отстает от лидера шахматного турнира “Aeroflot Open 2020” на пол-очка

Мануэл Петросян отстает от лидера шахматного турнира “Aeroflot Open 2020” на пол-очка

Международный шахматный турнир “Aeroflot Open 2020”, проходящий в Москве, близится к завершению.

Как передает «Арменпресс», в подгруппе “А” предпоследнего тура Мануел Петросян, Шант Саркисян, Габриел Саркисян, Айк Мартиросян завершили свои партии вничью. Мануэл Петросян имеет 5,5 очков и отстает от лидеров на пол-очка.

В подгруппе “B” Тигран Арутюнян и Элина Даниелян одержали победы, Анна Саркисян и Овик Айрапетян проиграли, а Лилит Мкртчян поделила очко с соперником. Тигран Арутюнян имеет 6,5 очков и является одним из двух лидеров.

“Aeroflot оpen 2020” завершится 27 февраля. В основной группе турнира в Москве 74 шахматиста. Он проводится по швейцарской системе в 9 туров. Призовой фонд турнира составляет 140 тысяч евро.


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