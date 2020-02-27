Газета “Айастани Анрапетутюн”: Всем уже понятно, что плохая работа не будет приниматься

“В беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” губернатор Гарик Саркисян, в частности, отметил: “В прошлом году у нас были 23 программы асфальтирования, почти половина которых были сделаны с погрешностями, и не были приняты специалистами ответственного подразделения областной администрации и инспекционным органом градостроительства. Мы призвали и руководителей общин не принимать такую работу, поскольку она, по нашим оценкам, было проведена некачественно, лабораторные экспертизы дали отрицательное заключение. В этом году, я думаю, подобных проблем уже не будет, поскольку все поняли, что плохая работа не будет принята. Асфальтировщикам мы дали шанс устранить недостатки до августа этого года. На двух участках все было исправлено довольно быстро, и их работа была принята, другим было дано время. Если недостатки не будут исправлены, мы однозначно не примем работу, им не будет заплачено, и возможно, ими займутся правоохранительные органы. Кстати, в этом году в Армении будет проложено 500 км дорог, 27 из которых приходится на Араратскую область”.

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