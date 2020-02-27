Газета “Айастани Анрапетутюн”: Откуда и сколько бензина и дизтоплива мы импортируем?

“Судя по исследованию Государственной комиссии по защите экономической конкуренции рынков бензина и дизтоплива, уточнен состав участников, объемы импорта, объемы импорта по странам и объемы реализации.

В соответствии с этим, мы импортируем больше всего бензина из России. Так было и в 2017, и в 2018 и 2019 годах – 72%, 69% и 95% (подсчет 2019 г. за период с 1 января по 1 октября). Следующая страна-импортер - Болгария с долями 18%, 12% и 5%. Доля импорта бензина из Туркменистана в 2017 году – 9%, в 2018 г. - 19%. В 2019 году из Туркменистана бензин не импортировался. 1% - доля Грузии в 2017 и 2018 годах. В 2019 году отсюда бензин не ввозился.

Когда мы изучаем объемы импорта дизтоплива по странам, то видим, что львиная доля также принадлежит России - в 2017, 2018 и 2019 годах - 91,6%, 96,5% и 91,9%. Дизтопливо из Ирана в 2017 и 2018 гг. не ввозился. Но в 2019 году объем импорта дизтоплива из Ирана составил 7,4%.

Возникает вопрос: а ГКЗЭК рассмотрела, какая компания имеет более крупные объемы реализации в рамках госзакупок...”.

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