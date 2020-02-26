Посол передал спикеру парламента Сирии благодарности спикера НС Армении

Посол Армении в Сирии Тигран Геворгян 26 февраля посетил Народный совет Сирии, где встретился с председателем Народного совета Хаммудой Саббагом и членами межпарламентской группы дружбы Сирия-Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, посол Геворкян передал спикеру парламента Сирии официальное благодарственное послание спикера Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна за официальное признание Геноцида армян и принятие соответствующей резолюции.

Посол отметил: «Эта резолюция является ярким свидетельством многовековой дружбы и взаимных симпатий армянского и сирийского народов. Принятие резолюции является значительным вкладом в восстановление исторической справедливости и предотвращение геноцидов».

Посол Армении и спикер парламента Сирии затронули вопросы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества и в этом контексте подчеркнули важность активизации деятельности групп дружбы.

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