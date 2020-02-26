Главы МИД Армении и Палестины обсудили актуальные международные и региональные вопросы 

В рамках 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 26 февраля встретился с министром иностранных дел Палестины Риадом аль-Малики.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел двух стран затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня, подчеркнув необходимость предпринять практические шаги, чтобы придать новый импульс отношениям. В этом контексте большое значение было продано также историческому присутствию армянской общины в святых местах и ее вклад во все сферы общественной и политической жизни палестинцев.

Глава МИД Палестины представил текущую ситуацию вокруг ближневосточного мирного процесса, последние события в этом контексте и позиции палестинской стороны. Министр Мнацаканян представил позицию Армении по ближневосточному мирному процессу, в том числе по статусу Иерусалима.

Министры Мнацаканян и аль-Малики также коснулись других региональных и международных вопросов.

Министр иностранных дел Армении представил своему коллеге принципиальную позицию и подходы Армении в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

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