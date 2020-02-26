Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

Главы МИД Армении и Палестины обсудили актуальные международные и региональные вопросы 

Главы МИД Армении и Палестины обсудили актуальные международные и региональные вопросы 

В рамках 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 26 февраля встретился с министром иностранных дел Палестины Риадом аль-Малики.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел двух стран затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня, подчеркнув необходимость предпринять практические шаги, чтобы придать новый импульс отношениям. В этом контексте большое значение было продано также историческому присутствию армянской общины в святых местах и ее вклад во все сферы общественной и политической жизни палестинцев.

Глава МИД Палестины представил текущую ситуацию вокруг ближневосточного мирного процесса, последние события в этом контексте и позиции палестинской стороны.  Министр Мнацаканян представил позицию Армении по ближневосточному мирному процессу, в том числе по статусу Иерусалима.

Министры Мнацаканян и аль-Малики также коснулись других региональных и международных вопросов.

Министр иностранных дел Армении представил своему коллеге принципиальную позицию и подходы Армении в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации