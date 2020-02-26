У прибывших из Тегерана граждан Армении нет никаких жалоб на здоровье

Ситуация в связи со вспышкой нового коронавируса (COVID-19) по-прежнему напряженная в некоторых странах мира, особенно в Китае. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Армения, по данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 239 случаев заболевания, из которых 77780 в Китае и 2666 случаев смерти. Вне Китая зарегистрировано 2459 случаев в 33 странах, 34 смертельных случая.

Согласно ежедневному отчету Госкомитета здравоохранения Китая, количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по состоянию на 18:00, 26 февраля, составило 78 195. Количество людей, выздоровевших после подтвержденных случаев, составило 30 073. Было зарегистрировано 2 718 смертей. Тот же источник сообщает, что в мире зарегистрировано 81 226 подтвержденных случаев.

Министерство здравоохранения Республики Армения продолжает комплекс мер против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Медицинские организации обеспечены необходимыми медикаментами. Получена новая партия тестов для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Хотя в настоящее время Всемирной организацией здравоохранения не предлагается никаких конкретных препаратов для лечения нового коронавируса (COVID-19), специалисты министерства изучили опыт как Китая, так и других стран.

По поручению министра здравоохранения Арсена Торосяна Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Армения проводит надлежащий мониторинг пассажиров, возвращающихся из Ирана.

Самолет Тегеран-Ереван с 52 пассажирами в сопровождении специалиста министерства здравоохранения приземлился в международном аэропорту “Звартноц”. Температура всех пассажиров была измерена как на борту, так и после приземления. Они не сообщили ни о каких жалобах или лихорадке. Прибывшие пассажиры будут находиться под домашним наблюдением.

В соответствии с решением правительства, ограничивающим пересечение границ между Ираном и Арменией, которое вступило в силу 25 февраля, все грузовики, прибывающие с контрольно-пропускного пункта в Мегри сопровождались специалистами министерства здравоохранения. Водители-граждане Ирана подлежат контролю на всей территории Армении, в том числе на таможенных складах Комитета государственных доходов, до их возвращения, а контроль над водителями-гражданами Армении проводится по месту жительства.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен