Глава МИД Армении встретился с вице-спикером парламента Узбекистана Актамом Хаитовым

В рамках сессии Совета ООН по правам человека в Женеве министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 26 февраля встретился с вице-спикером парламента Узбекистана Актамом Хаитовым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, вице-спикер парламента Узбекистана поздравил министра иностранных дел с избранием в Совет ООН по правам человека. Стороны выразили удовлетворение эффективным сотрудничеством в рамках международных и региональных структур.

Зограб Мнацаканян и Актам Хаитов обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня. Министр Мнацаканян с уверенностью отметил, что создание резидентного посольства Армении в Узбекистане откроет новую страницу в истории отношений двух народов, связанных многовековыми дружескими связями. В этом контексте собеседники высоко оценили активное участие армянской общины в общественной жизни Узбекистана и ее связующую роль в укреплении связей между двумя странами.

Двусторонне была подчеркнута важность укрепления сотрудничества на парламентских платформах как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

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