Бывший художник газеты "Вечерний Ереван" Цолак Гандилян считает, что автором логотипа кампании "Да" 1991 года может быть Степан Нароян. Об этом Гандилян сказал в беседе с Арменпресс.

«Автор - мой коллега Степан Нароян. Он очень давно умер», - сказал Гандилян.

В интернете бурно обсуждается логотип кампании “Да”, признанный победившим на вечере по сбору средств партии “Гражданский договор”, похожий на рисунок, опубликованный в газете 1991 года. Вице-премьер Тигран Авинян отреагировал на обсуждение. Он выложил фотографию из газеты 1991 года и написал, что разыскивается автор оригинала. За этот логотип было выплачено 3 млн драмов.

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