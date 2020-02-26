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По словам Гандиляна, автором логотипа кампании "Да" 1991 года может быть Степан Нароян

По словам Гандиляна, автором логотипа кампании "Да" 1991 года может быть Степан Нароян

Бывший художник газеты "Вечерний Ереван" Цолак Гандилян считает, что автором логотипа кампании "Да" 1991 года может быть Степан Нароян. Об этом Гандилян сказал в беседе с Арменпресс.

«Автор - мой коллега Степан Нароян. Он очень давно умер», - сказал Гандилян.

В интернете бурно обсуждается логотип кампании “Да”, признанный победившим на вечере по сбору средств партии “Гражданский договор”, похожий на рисунок, опубликованный в газете 1991 года. Вице-премьер Тигран Авинян отреагировал на обсуждение. Он выложил фотографию из газеты 1991 года и написал, что разыскивается автор оригинала. За этот логотип было выплачено 3 млн драмов.

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