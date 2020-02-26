Число новых заражений коронавирусом вне Китая впервые превысило показатели в КНР

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 во вторник, 25 февраля, впервые оказалось больше за пределами КНР, нежели на территории Китая, сообщил в среду в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Так, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных COVID-2019 выросло на 411 человек, а за границами КНР - на 427, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмоню, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.