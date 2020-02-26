Министр обороны Грузии с официальным визитом посетит Армению 

Делегация во главе с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили 27 февраля прибудет в Армению с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей министерства обороны Республики Армения.

В тот же день министр обороны Армении Давид Тоноян и министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили выступят с совместным заявлением в конференц-зале министерства обороны Армении.