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Министр обороны Грузии с официальным визитом посетит Армению 

Министр обороны Грузии с официальным визитом посетит Армению 

Делегация во главе с министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили 27 февраля прибудет в Армению с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей министерства обороны Республики Армения.

В тот же день министр обороны Армении Давид Тоноян и министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили выступят с совместным заявлением в конференц-зале министерства обороны Армении.


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