У логотипа «Да» 1991 года могут быть два возможных автора: Енгибарян

Бывший главный редактор газеты «Вечерний Ереван» Норайр Енгибарян называет имена двух художников как возможных авторов логотипа «Да» референдума о независимости 23 сентября 1991 года. В беседе с Арменпресс он отметил, что автором логотипа могут быть Цолак Гандилян или Стёпа Нароян.

«Я считаю маловероятным, что автором может быть Нароян. Я больше склонен думать, что Гандилян является автором логотипа. Но только автор может подтвердить это. В то время они оба работали у нас», - сказал Енгибарян.

В интернете бурно обсуждается логотип кампании “Да”, признанный победившим на вечере по сбору средств партии “Гражданский договор”, похожий на рисунок, опубликованный в газете 1991 года. Вице-премьер Тигран Авинян отреагировал на обсуждение. Он выложил фотографию из газеты 1991 года и написал, что разыскивается автор оригинала. За этот логотип было выплачено 3 млн драмов.

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