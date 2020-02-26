В Японии посетителям выставок измеряют температуру и раздают маски

Меры предосторожности приняты в выставочном комплексе "Макухари мессе" в городе Тиба к востоку от Токио в связи с распространением коронавируса. Все входы оборудованы камерами, которые измеряют температуру тела всех входящих. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Опасения инфекции уже привели в Японии к отмене и отсрочке массовых спортивных и культурных мероприятий, концертов, но пока не затронуло крупные выставки с международным участием. Их еще не отменили, но меры предосторожности приняты.

В "Макухари мессе" прежде всего на входе выдают защитные маски всем тем, у кого их нет, и на выставки - а их сразу проводится несколько - без масок ходить не рекомендуется.