Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-02-20

ЕРЕВАН, 26 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 февраля, курс доллара США вырос на 0.06 драмa и составил 478.39 драм. Курс евро вырос на 3.46 драмa и составил 520.92 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 7.28 драм. Курс британского фунта сократился на 2.12 драмa и составил 619.28 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 325.16 драмa и составила 25382.59 драм. Цена серебра сократилась на 6.80 драмa и составила 281.93 драм. Цена платины сократилась на 59.66 драмa и составила 14765.37 драм.