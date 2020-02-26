Первая группа граждан Армении из Ирана специальным рейсом вернулась на родину

Первая группа граждан Армении из Исламской Республики Иран специальным рейсом вернулась на родину. Об этом сообщил Арменпресс начальник Департамента сопредельных государств МИД Республики Армения Арсен Авагян.

«Самолет с гражданами Армении приземлился в 16:00», - сказал Авагян.

Следующая группа граждан Армении из Иране вернется на родину 28 февраля. 65 граждан Республики Армения обратились в посольство Армении в Иране для возвращения на родину.