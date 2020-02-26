Выставку Леонардо да Винчи в Лувре посетило более миллиона зрителей

Выставку Леонардо да Винчи в Лувре, посвященную 500-летию со дня смерти художника и изобретателя, посетили почти 1,1 миллиона зрителей. Это побило все предыдущие рекорды музея. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Artnet.

"Прекрасно, что спустя 500 лет после его смерти итальянский художник эпохи Возрождения продолжает так очаровывать широкую публику", — заявил президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.

По информации издания, посмотреть на работы Да Винчи приходило более десяти тысяч человек в день.

В выставке участвовало 160 работ, включая девяти живописных полотен и 80 рисунков, а также работы учеников Леонардо де Винчи. "Мона Лиза" оставалась на своем обычном месте в Лувре. Для участия в экспозиции работы были собраны со всего мира.

До этого самой популярной временной экспозицией в Лувре был смотр работ французского живописца Эжена Делакруа. На нее в 2018 году пришло 540 тысяч посетителей.