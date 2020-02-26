Главы МИД Армении и Кубы подчеркнули важность активации диалога на разных уровнях

В рамках сессии Совета ООН по правам человека в Женеве министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 26 февраля встретился с главой МИД Кубы Бруно Эдуардо Родригес Паррильей. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мнацаканян отметил, что, несмотря на существующее географическое расстояние, Армения придает особое значение развитию и укреплению отношений с Кубой в различных областях. Зограб Мнацаканян подчеркнул, что все усилия, направленные на расширение армяно-кубинского сотрудничества, пользуются полной поддержкой армянской стороны.

Министры иностранных дел выразили готовность приложить практические усилия для расширения и укрепления двусторонней повестки дня. Двусторонне была отмечена важность активизации диалога на разных уровнях, проведения регулярных консультаций между министерствами иностранных дел в качестве платформы для направления шагов к полному использованию существующего потенциала сотрудничества в различных областях.

Министры Мнацаканян и Париллья высоко оценили сотрудничество между Арменией и Кубой на международных платформах, основанное на взаимной поддержке и доверии.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.