Азербайджан заметает грузинские следы в Давид Гареджи

Священник Грузинской православной церкви Виталий Гвиниашвили заявил, что Азербайджан на грузино-азербайджанской границе вносит изменения в грузинский монастырский комплекс Давид Гареджи. Об этом сообщает primetime.ge. "Азербайджан начал стирать следы и создавать там азербайджанскую инфраструктуру", - заявил священник, опубликовав несколько фотографий работ азербайджанцев на территории монастырского комплекса. 20 февраля был запланирован визит монахов в комплекс. Отец Виталий также заявил, что Гареджи принадлежит Грузии и в течение нескольких дней они организуют общенациональный марш к монастырскому комплексу.

Несомненно, Азербайджан поменял тактику в деле присвоения грузинского монас­тырского комплекса и переписывания собственной недолгой, всего лишь столетней исто­рии. Преследуемая цель очевидна ˗ доказать миру свое древнее происхождение, претендуя на древнее албанское наследие.

Напомним, что между Грузией и Азербайджаном возникли спорные вопросы из-за монастырского комплекса Давид Гареджи. Кроме того, азербайджанские погранвойска незаконно вторглись вглубь территории Грузии и построили там несколько опорных пунктов пограничной службы на горе Бабакяр, а также восточнее него в сторону "Красного" моста.