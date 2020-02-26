Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

В Сети появились первые кадры с концерта голограммы Уитни Хьюстон

В Сети появились первые кадры с концерта голограммы Уитни Хьюстон

Вчера в Шефилде (Великобритания) начался гастрольный тур голограммы американской певицы Уитни Хьюстон. Зрители опубликовали фотографии и видео с концерта в социальных сетях, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Первое видео с пением голограммы. Композиция "I wanna dance with somebody", — написала @whitriah в инстаграме.

Лазерное изображение поп-звезды, которой не стало в 2012 году, исполняет лучшие хиты, в том числе "I will always love you" и другие. Виртуальная "певица" даже меняет сценические костюмы и танцует.

Большинство фанатов Уитни Хьюстон поразились тем, что снова могут побывать на концертах любимой исполнительницы, однако некоторым такая идея показалась жуткой.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации