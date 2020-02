В Сети появились первые кадры с концерта голограммы Уитни Хьюстон

View this post on Instagram

First video of the hologram singing I wanna dance with somebody. (Repost from @with_whitty ) #whitriah #whitneyhouston #mariahcarey #nippy #mimi #lambs #nippians #music #song #voice #songwriter #pop #reb #soul #gospel #ballad #love #friendship #whenyoubelieve #theprinceofegypt #soundtrack #blackmusic #fandom #fanpage #thevoice #thesongbirdsupreme @whitriah @whitneyhouston @mariahcarey [Follow my covers profile: @_faradisomusic ] [Follow my personal profile: @_faradiso ]