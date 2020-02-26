В Сети появились первые кадры с концерта голограммы Уитни Хьюстон
Вчера в Шефилде (Великобритания) начался гастрольный тур голограммы американской певицы Уитни Хьюстон. Зрители опубликовали фотографии и видео с концерта в социальных сетях, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Первое видео с пением голограммы. Композиция "I wanna dance with somebody", — написала @whitriah в инстаграме.
Лазерное изображение поп-звезды, которой не стало в 2012 году, исполняет лучшие хиты, в том числе "I will always love you" и другие. Виртуальная "певица" даже меняет сценические костюмы и танцует.
Большинство фанатов Уитни Хьюстон поразились тем, что снова могут побывать на концертах любимой исполнительницы, однако некоторым такая идея показалась жуткой.
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First video of the hologram singing I wanna dance with somebody. (Repost from @with_whitty ) #whitriah #whitneyhouston #mariahcarey #nippy #mimi #lambs #nippians #music #song #voice #songwriter #pop #reb #soul #gospel #ballad #love #friendship #whenyoubelieve #theprinceofegypt #soundtrack #blackmusic #fandom #fanpage #thevoice #thesongbirdsupreme @whitriah @whitneyhouston @mariahcarey [Follow my covers profile: @_faradisomusic ] [Follow my personal profile: @_faradiso ]
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