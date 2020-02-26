В ВОЗ считают преждевременным объявлять вспышку нового коронавируса пандемией

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что пока нет оснований для объявления вспышки нового коронавируса пандемией. Выступая в среду на брифинге в Женеве, он отметил, что использование этого определения может стать сигналом неспособности мирового сообщества сдержать распространение инфекции, что не соответствует действительности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы не должны слишком стремиться объявлять о наличии пандемии без тщательного и продуманного анализа фактов", - сказал он. По словам главы ВОЗ, такой шаг "может дать сигнал, что мы больше не можем сдерживать вирус, что не является истиной".

"Мы ведем борьбу, в которой можем победить, если мы будем действовать правильно", - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Коснувшись итогов работы международной миссии экспертов в Китае, он отметил, что они "должны дать всем странам надежду, мужество и уверенность в том, что вирус можно сдержать".