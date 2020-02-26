Штаб “Да” обсуждает ситуацию вокруг победившего логотипа

Штаб агитационной стороны “Да” обсуждает ситуацию вокруг победившего логотипа и ищет автора рисунка, опубликованного в 1991 году в газете “Ерекоян Ереван”. В беседе с Арменпресс координатор по связям с общественностью партии “Гражданский договор” Ваагн Алексанян не подтвердил и не опроверг возможность передачи суммы вместо победителя нового логотипа автору оригинала прежнего логотипа. Он отметил, что при выборе логотипа они не знали, что он был перепечатан из газеты 1991 года.

“Мы рассмотрели все заявки, которые были представлены нами, эта нам понравилась и мы выбрали ее. И лишь сегодня узнали об этой ситуации, сейчас обсуждаем, чтобы принять решение", - сказал Алексанян, добавив, что вопрос находится на стадии обсуждения и как только будет принято решение, они обязательно об этом объявят.

В интернете бурно обсуждается логотип кампании “Да”, признанный победившим на вечере по сбору средств партии “Гражданский договор”, похожий на рисунок, опубликованный в газете 1991 года. Вице-премьер Тигран Авинян отреагировал на обсуждение. Он выложил фотографию из газеты 1991 года и написал, что разыскивается автор оригинала. За этот логотип было выплачено 3 млн драмов.