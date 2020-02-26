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Эксперты ВОЗ посетят Иран для оценки ситуации с коронавирусом

Эксперты ВОЗ посетят Иран для оценки ситуации с коронавирусом

Эксперты Всемирной организации здравоохранения в выходные посетят Ирандля оценки ситуации с распространением нового коронавируса, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на встрече с миссией ВОЗ, которая посетила Китай с 19 по 26 февраля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Команда ВОЗ посетит Иран в эти выходные, чтобы оказать поддержку", - сказал он, комментируя информацию о том, что в Иране зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139, из них со смертельным исходом - 19, сообщил в среду представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.

 

 


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